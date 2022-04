Fuerte defensa de Graciela Alfano a Granizo, la película de Guillermo Francella: "Los que la criticaron no la entendieron"

Las fuertes críticas que recibió Granizo, la película que protagoniza Guillermo Francella, despertaron la inmediata solidaridad de Graciela Alfano con el actor.

"Los que están criticando no entendieron la película, el humor. No entendieron un pito. Vayan a comprarse un coeficiente intelectual", enfatizó la panelista de Socios del Espectáculo.

Desafiante, Graciela aseguró: "Yo creo que no entendieron la película. Esto se lo digo y argumento a cualquiera".

Y Graciela Alfano destacó a Guillermo Francella: "El señor Francella es, a mi gusto, uno de los grandes actores argentinos como lo fue Alberto Olmedo en su momento".

GRACIELA ALFANO MARCÓ LA CANCHA A LAS CRÍTICAS EN LAS REDES SOCIALES

A pesar de que Granizo se ubica entre las 25 películas más vistas del momento en Netflix a nivel mundial, los cuestionamientos se hicieron sentir en las redes sociales y Graciela Alfano reflexionó al respecto.

"Yo entiendo todas las perspectivas, a unos les gusta, a otros no les gusta. Lo que no entiendo es agredir de esa manera lo que no nos gusta. Porque así no vamos a construir nada ni como sociedad", razonó Alfano.

"No te gustó, perfecto, ¿pero por qué tienen que tirarle de esa manera?", concluyó Graciela Alfano.