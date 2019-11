Fuerte cruce de Yanina Latorre con una invitada por involucrar a Amalia Granata en la acusación de abuso de Anna Chiara del Boca

Cuando todavía no se concretó la denuncia judicial por abuso sexual agravado por el vínculo de Anna Chiara del Boca (19) contra su padre, Ricardo Biasotti (60), la fundadora de la ONG Alerta Vida, Raquel Holway (quien asegura haber trabajado con Andrea del Boca (54) en varias de las causas contra Biasotti) visitó Los Ángeles de la Mañana para ahondar sobre las declaraciones del abogado de Anna Chiara.

En declaraciones a Nosotros a la Mañana, el letrado Juan Pablo Fioribello había asegurado que Biasotti y su por entonces pareja "obligaban a Anna Chiara a presenciar actos sexuales con ella de 6 o 7 años en la misma habitación". Entonces, Ángel de Brito le preguntó a su invitada: “¿Vos involucraste a Amalia Granata en esta situación?”.

Así fue que la presunta especialista en abuso relacionó a Granata en el escándalo, ya que tuvo una relación sentimental con el empresario de 2004 hasta 2006: “Ella (N del R: Granata) se ubicó en tiempo y espacio públicamente”.

Indignada, Yanina Latorre salió en defensa de su compañera de Polino Auténtico (sábados de 12 a 14 por radio Mitre) al cuestionar con qué autoridad hacía tamañas acusaciones: “Ella no se ubicó. Yo leí toda la causa y en ninguna de las denuncias de abuso sexual, ni Del Boca, ni la hija ni nadie de la familia de ella de ellos nombra a Amalia”.

Holoway: -No lo sabés porque yo estoy en contacto con los profesionales que están instruyendo la causa.

Latorre: -Sí lo sé. Sí lo sé. Yo también estoy en contacto. No me grites porque el que grita no tiene razón.

H: -Estás diciendo cosas que no sabés.

L: -Segundo, que haya tenido relaciones sexuales o haya sido novia de un tipo en 2004 no quiere decir que si él abusó de alguien yo también sea abusadora. Porque él podría haberla abusado con otra persona. ¿Se entiende lo que digo?

H: -Fue novia dos años. Yo vi los autos, vos no los viste. (...) Yo vi las declaraciones de Anna Chiara de los cuatro a los ocho años. Yo los vi y voy a testimoniar en la causa.

Para ordenar el escándalo a los gritos que se daba en el estudio, el conductor pidió la palabra para indagar si había pruebas contundentes para respaldar la denuncia de abuso sexual, y Holway aseveró: “Sí. Es lo que en tribunales se llama una causa irritia, cuando no se tiene que demostrar nada porque está todo demostrado”.

Pasada una pausa comercial, la mujer se explayó: “Están los testimonios de Anna Chiara donde decía ‘mi papá con su novia me pone en la cama desnuda entre medio de ellos a ver películas con gente desnuda, me persigue para sacarme fotos desnuda’. Todo eso está en expedientes. En ese momento, quien era la novia...”.

Justo en ese preciso momento Yanina Latorre interrumpió: “En Hay que ver dijiste que Amalia no estaba en la causa, pero que ella sola se autoincrimina porque fue la novia de Biasotti en 2004. ¿Sabés la cantidad de minas que pudo haber tenido Biasotti en 2004? ¿Sabés lo grave de lo que estás diciendo?”.

Al final, Raquel Holway justificó su acusación pública contra Amalia Granata por supuesto abuso sexual junto con Ricardo Biasotti contra Anna Chiara del Boca: “Hay una cosa que se llaman ‘indicios conducentes’. Si una persona se pone en tiempo y espacio en un lugar… Ella se puso”.