Fuerte cruce de Noelia Marzol con Ángel de Brito luego de negarse a dar una nota a LAM: "Yo siempre tuve códigos"

Muy enojada, Noelia Marzol le contestó con todo a Ángel de Brito luego de que el conductor revelara que la bailarina no quiso darle una nota a LAM (eltrece). Sin vueltas, remarcó que se equivocó por haberlo afirmado al aire y explicó el motivo por el cual no quiso hablar con su notero.

"No solo Noelia Marzol no da notas a LAM (dos galas), sino que ahora Rocío Marengo y Jujuy Jiménez no contestan los mensajes de mi producción. EDUCACIÓN, genias", expresó Ángel, picante, en Twitter.

Entonces, Noelia le respondió sin filtros: "Educación, Ángel, es que el notero que quiere hacerte la nota no se te acerque gritando cuando estás con un bebé en brazos y dormido. No entiendo por qué hoy decís esto públicamente cuando anoche te comenté por privado el motivo. La pifiás conmigo. Yo siempre tuve códigos".

Lejos de dejar el tema ahí, Ángel se despidió redoblando la apuesta y revelando que le habría dejado hecho un desastre el camarín que le prestó mientras hizo el reemplazo de Débora Plager en La Academia.

"Tus problemas con los noteros hablalos con ellos. Las notas no las hiciste, es un hecho. La próxima que te preste el camarín, dejamelo ordenado de paso. Gracias", sentenció.