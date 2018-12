Fiel a su estilo, Moria Casán no le teme al "qué dirán" ni a las repercusiones que pueden llegar a generar sus mensajes en Twitter. Y esta no fue la excepción. Lo que parecía ser una simple publicación, terminó despertando el malestar de Carla Conte, quien se lo hizo saber en las redes... ¡y la diva no se lo dejó pasar!

Carla Conte: "Siempre tan sorora ella". G-plus

Todo comenzó con un tweet de la conductora de Incorrectas, quien compartió la tapa de una revista retro de 2001 cuyo título rezaba "Para competir conmigo hay que operarse el cerebro, no las lolas". "Revista La Semana $1,90. Títulos transgresores, cuando todas las diseñadas para la cosificación estaban mudas y las daban vuelta en el escenario para que les hablen media hora al culo. #RupturaVerdadera, me muestro como objeto y titulo como sujeto. #AvanceSinRetroceso", escribió junto a la imagen.

Entre la larga lista de respuesta que recibió, Conte fue una de las que se mostró más críticas: "Siempre tan sorora ella". A lo que Moria contraatacó: "¿Viste reina? Prefiero sororidad a #SORETEOIDAD. Qué pena que cuando te cortaron la pollerita no te fuiste, pero igual ganaste el certamen. ¡#Confronta en tu programa baby!".

Moria Casán: "¿Viste reina? Prefiero sororidad a #SORETEOIDAD. Qué pena que cuando te cortaron la pollerita no te fuiste, pero igual ganaste el certamen. ¡#Confronta en tu programa baby!". G-plus

"Saludos a tu mami que cuando viniste a hacer un reemplazo en el Bailando me la presentaste como una gran FAN MIA #Seguí tratando de hacer alquimia con el barro. Saludos a todo el panel, sobre todo al gran @francotorchia_", cerró, sin filtro.

¡Tremendo!

