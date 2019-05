Este miércoles se vivió un tenso momento en Flor de Tarde (lunes a viernes, de 13 a 14:30 horas por Ciudad Magazine), cuando Flor de la Ve y Valeria Archimó recordaron un viejo rumor que las tenía como protagonistas.

La conductora del ciclo y la bailarina compartieron junto a Hernán Piquín el elenco de la obra La fiesta está en el Tabarís, producida por Gerardo Sofovich, en el año 2009. Diez años después, Archimó aseguró que el productor le contó que no pudo compartir un cuadro musical con Piquín por pedido de Flor, quien negó tajantemente la acusación en un tenso ida y vuelta.

“Gerardo dijo que no bailábamos juntos porque vos no nos dejabas. El cuadro nunca se hizo”, disparó Valeria. Rápidamente, la capocómica dio su versión: “Yo no sabía que te habían dicho eso. No sabía esto, lo ignoraba”.

Flor: "Me vengo desayunando con que hago estas cosas, y no soy ese tipo de persona. Vivo enterándome de que bajaba tanta gente. ¡Sería una Flor de hija de p…!" G-plus

Pero Archimó insistió: “Flor era la cabeza de compañía y hay cosas que deciden las cabezas de compañía y uno se las tiene que comer. Fue así”. Y Flor salió al cruce: “No, no fue así. No tengo por qué mentirte. Esto surgió cuando me fui de la compañía de Gerardo”.

Molesta, De la Ve hizo referencia a la acusación de Cinthia Fernández, quien contó que Sofovich le dijo que Flor había pedido que la bajara de una obra: “Me vengo desayunando con que hago estas cosas, y no soy ese tipo de persona. Vivo enterándome de que bajaba tanta gente. ¡Sería Flor de hija de p… en lugar de Flor de Tarde! Que te adjudiquen cosas que no sos…”.

Luego de que Valeria comentara “lástima que no lo hablamos en ese momento, porque Gerardo no está", la conductora le hizo una pregunta sobre su marido Guillermo Marín: “Escuchame, ¿es verdad que tu marido le ofreció plata a Fede Bal para que baile con vos en el Bailando?”. Ante la rotunda negativa de Valeria, Flor ironizó: “Bueno, es lo que me llegó a mí”. ¡Qué momento!