Fuerte cruce de Cinthia Fernández con un manifestante: "No levante la voz, que está hablando con una mujer"

Cinthia Fernández protagonizó un cruce en Momento D con un manifestante luego de que él le levantara la voz mientras discutían acerca de los cortes en la ciudad por reclamos de diferentes grupos sociales.

“No hay ningún carril libre. Discúlpeme pero los policías les ponen casi alfombra roja para que ustedes caminen y la gente solo quiere ir a trabajar”, dijo la panelista al entrevistado.

Fue allí cuando el manifestante le respondió sin filtros: “Es una barbaridad lo que está diciendo, alfombra roja no, nos acaban de reprimir en Misiones así que no diga pavadas”.

“No levante la voz, que está hablando con una mujer. No me falte el respeto, se puede dialogar con respeto caballero”, le respondió Cinthia y el hombre continuó: “Yo no le falto el respeto, usted lo acaba de hacer”.

Más sobre este tema Fabián Doman debutó con todo al frente de Momento D y contó cómo pasará San Valentín: "Tengo una cena con mi novia"

EL PEDIDO DE FABIÁN DOMAN AL MANIFESTANTE QUE SE CRUZÓ CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Fabián Doman le pidió a un manifestante que liberaran el Metrobus en medio de un cruce del hombre con Cinthia Fernández en la emisión de eltrece.

“¿Pueden dejar un carril libre, el Metrobus al menos? El metrobus no lo toma el Fondo Monetario Intermacional, lo usan los estudiantes, los laburantes”, le dijo el conductor.

Por su parte, el hombre contestó: “Es verdad y les pedimos disculpas a todos los que perdieron horas de su tiempo porque se nos ha desbordado absolutamente todo. Nosotros tratamos de dejar carriles libres”.