Fuerte crítica de Martín Liberman tras cumplir el deseo de ser papá con tratamientos de fertilidad: "Acá, puede ser padre el que tiene dinero"

En medio de una profunda nota que le dio a Carmen Barbieri donde contó la lucha que le significó agrandar la familia con su pareja, Ana Laura López (32), Martín Liberman (47) volcó sus sentimientos al aire.

“Yo creo que todo es por algo en la vida. Y a mí me tocó ser padre de esta manera y yo lo celebro. Alguno podrá decir ‘¿está loco este pibe? El sufrimiento que tuvo’, pero para mí fue todo crecimiento, hacerme mejor persona, aprender a dar inyecciones, contener a las madres de mis hijos”, comenzó diciendo el periodista deportivo en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) tras confesar que “para tener dos hijos hice 11 tratamientos de fertilización".

“También fue tener que ser el frío en momentos duros, el que recibía siempre el ‘no’ y ver cómo lo tamizaba y lo transmitía. Me tocó esto y estoy feliz que me haya tocado esto. Tal vez digo esto porque tuve un resultado positivo y alegre”, agregó.

Y cerró, tajante: “Siento que es una experiencia que me ha enriquecido desde todo punto de vista. Si hubiera podido no transitarla, tal vez mejor; pero es lo que me tocó. Y una cosa que es una desventaja para muchos, que yo no la tuve, es que puede ser padre el que tiene dinero y eso es muy injusto porque hay una ley de fertilidad que no se respeta”.