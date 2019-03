Yanina Latorre sorprendió a todos en el estudio con una implacable crítica sin filtro para Pampita. En Los Ángeles de la mañana mostraron imágenes del debate que la modelo hizo en su programa de Net TV sobre la fuerte acusación de Fabián Cubero contra Nicole Neumann por haber llevado a sus hijas a Salta sin supuestamente haberlo consultado previamente, según dijo el futbolista. Y a la vuelta al piso, la panelista de eltrece estalló con una furiosa diatriba contra la conductora de Pampita Online (donde este año fue incorporada Gege Neumann).

"Pampita es patética, la verdad es patética. Me parece patético lo que hace. Porque ella es una chica que reniega todo el tiempo de que se hable de la vida privada de ella, de Benjamín (Vicuña), de los hijos”, exclamó Latorre.

“No podés usar tu programa para vengarte de una chica que te hizo algo en tu adolescencia. Me parece patético como mamá y mujer. Y que encima ponga esa voz de tarada cuando habla, 'ay, ¿vos decís que lo inventó la prensa?', ¡Querida, hablá bien, sos madre, tenés 40 años! Meterse con los hijos de Nicole Neumann cuando a ella no le gusta que se metan con sus tres criaturas realmente me parece patético", finalizó indignada.

