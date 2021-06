Fuerte consejo de Gabriel Oliveri a la ex del novio de Nicole Neumann tras su irrupción en los medios: "Necesita ir a terapia"

La semana pasada, la confirmación del noviazgo de Nicole Neumann con el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera puso en escena a la expareja del automovilista, Micaela Álvarez, quien no solo los increpó fuerte en un encuentro en la vía pública en Neuquén, sino que irrumpió en los medios para dar detalles de la “difícil” relación de pareja que tuvo con Urcera.

"No estoy dolida, ni con rencor. Nosotros estábamos separados. Ahora lo desconozco. Siento que viví una mentira hace 6 años, pero hoy no estoy sufriendo. Me di cuenta de cómo me negó a Nicole, también me ha negado otras cosas que eran ciertas", dijo la joven en el programa de América, movilizada, pero conteniendo un llanto que no tardó en llegar.

"Él me hizo mucho daño en estos seis años. No estoy embroncada con este romance. No me cambia que haya sido con Nicole. Fueron sus actitudes todos estos años... No es una decepción amorosa, pero las mentiras constantes duelen. Pasaron un montón de cosas que prefiero no contar", agregó, sumida en llanto.

Invitado a Intrusos, Gabriel Oliveri analizó la irrupción en la TV de Mica y se solidarizó con su dolor. Incluso el panelista, que comparte pantalla con Nicole en Santo Sábado, le dio un personal consejo: "Mica es una chica que tiene que seguir yendo al psicólogo y no exponerse en la televisión. Bienvenido que vino acá e hizo un rating maravilloso, estaban en 4 puntos, arañaban el 5. La felicito. Pero ella en este momento tiene que protegerse, porque no es una chica para exponerse. Acabás de terminar seis años de amor".

Sin embargo, Paula Varela subrayó que le pareció valioso que la ex de Urcera diga su verdad: “También lo que te pasa es que te da bronca la injusticia y que se la lleven de arriba".

Pero Oliveri no solo no cambió su forma de pensar, sino que le sumó una picante chicana a su declaración: "Ella se expone. Ella necesita estar en terapia y refugiada en su familia. ¿Sabés cómo quiere terminar todo el mundo? Todos los que se sientan en Intrusos quieren terminar en el Bailando".