La fuerte confesión entre lágrimas de Maju Lozano: "A los 13 años mi papá me quiso matar y casi sucede"

En una cena donde los invitados se abrieron y compartieron cómo el dolor los quebró, Araceli González contó que había sido abusada a los 5 años y Nicolás Vázquez se sensibilizó al hablar de su hermano, PH Podemos Hablar tuvo también un fuerte testimonio de Maju Lozano (46). La animadora compartió cómo su padre, que padecía según ella misma dijo una “bipolaridad muy alta y psicosis maníaca depresiva”, ejerció violencia contra ella.

"Yo hace tres semanas pude decir con palabras que mi papá me quiso matar. Fue a los 13 años. Siempre venía los lugares de ‘bueno, es papá’. Lo sentí y casi sucede". G-plus

“A mi la violencia me dispara en un lugar muy íntimo. Tal vez salto por cosas que no debería saltar, o me puteo con gente que tal vez no debería putearme tanto. Para mi vivir con violencia era lo lógico”, empezó diciendo la conductora de Todas las tardes en el ciclo de Andy Kusnetzoff, que se quebró al contar que su papá había llegado a la violencia física: “A los 13 años… Yo hace tres semanas pude decir con palabras que mi papá me quiso matar. Siempre venía los lugares de ‘bueno, es papá’. Por eso para mi es tan importante ponerle nombre a las cosas”, remarcó, entre lágrimas. “¿Sentiste que te quiso matar literal?”, indagó el conductor. “Sí, lo sentí. Casi sucede”, murmuró, sobre pasada por la emoción.

“Para mi fue importante llorarlo de la manera que correspondía. Yo lo lloraba erróneamente. Lloraba por lo que me había tocado, lo que me había tocado hacer, por no haber tenido la suficiente fuerza. Podes ubicar ese momento fue esclarecedor”, terminó diciendo Maju y celebrando que se rompa el silencio en tono a la violencia contra la mujeres y la violencia doméstica.

Unas semanas atrás Maju se había sincerado sobre cómo su casa había sido “un infierno, una bomba de tiempo”: "El tenía, por decirte, una bipolaridad muy alta y psicosis maníaca depresiva. Pero no estaba diagnosticado, no había tratamiento y entonces era el famoso 'enfermo de los nervios'. Me decían 'mirá que tu padre tiene mucho carácter'. No era que tenía mucho carácter, era que estaba loco de la cabeza y había que medicarlo”.