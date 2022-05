Fuerte acusación de Matilda Blanco contra sus compañeros de El Hotel de los Famosos: "Me discriminaron por mi edad"

Lejos de que la participación de Matilda Blanco en El Hotel de los Famosos, la asesora de modo marcó presencia entre sus compañeros y, tras ser eliminada, sorprendió con sus fuertes declaraciones al dar detalles de su paso por el reality de eltrece.

“Yo tengo que decir que me discriminaron desde el día uno. Decían que me iban a mandar a la H porque iba a perder, porque soy la más grande y porque no llegaba por la edad. Y la verdad es que si no hice más cosas es porque no estoy entrenada porque no le doy bola a esas cosas y porque mi vida pasa por otro lado”, comenzó diciendo Matilda en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Ahora que veo el programa desde afuera me parece medio nefasto el grupo que se formó. Ya se percibía, la última semana ya me daba cuenta de todo”, agregó.

Y cerró: “La Matilda que vieron soy yo. A las 7 de la mañana te venía a buscar Gabriel Olivieri para, si eras staff, limpiar, ordenar, cocinar; y salí sin momentos sin maquillaje por no que tenía tiempo”.