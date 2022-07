Fue a Bienvenidos a bordo como Peter la anguila y lo confundieron con Angel Di María

Cuando YouTube era todavía una utopía entre las redes sociales, Peter la Anguila se convirtió en una de las estrellas de ese medio junto a personajes como La tigresa del Oriente y Delfín Quispe, y ahora su doble llegó a Bienvenidos a bordo, aunque fue confundido con otros famosos.

Laurita Fernández abrió la emisión de este martes abriendo la “puerta de los parecidos”, y uno de los participantes que la atravesaron llamó la atención por su gran parecido con Ángel Di María, al punto de que Laurita aseguró: “¡Ya está!”

El joven dijo que se anotó él mismo porque le dicen que se parece “todo el tiempo”. “Chicos, es fácil”, insistió. “¿El de la película Pan Triste?”, quiso saber Marcelo Iripino, que hizo reír a todos.

Más sobre este tema Fue a Bienvenidos a bordo como Martha Minujin y la confundieron con Laura Ubfal

EL DOBLE DE PETER LA ANGUILA CAUSÓ CONFUSIÓN EN EL JURADO DE BIENVENIDOS A BORDO

Hernán Drago se puso de pie con la mano en el corazón, mientras la producción hacía sonar le himno nacional, en referencia a la Selección Argentina, donde juega Fideo Di María.

Pero todos se llevaron la gran sorpresa cuando Laurita le pidió al joven que confiese que fue allí como el delantero, y él les contestó “no”. “¿Qué? ¿Cómo no?”, le dijo Laurita mientras el participante comenzaba a menear sus brazos y piernas de una manera muy particular.

“¡No! ¡No me digas que sos Peter la Anguila!”, dijo Laurita, sorprendida, y le pidió al participante que baile libremente, como lo hacía el original en el recordado videoclip. “Donde iba me decían ‘sos Peter la Anguila’, nadie me decía ‘Di María’”, reconoció él.