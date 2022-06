La fría reacción de Jorge Rial ante el rumor de romance con Josefina Pouso

A dos meses de confirmar ante la prensa su separación de Romina Pereiro, Jorge Rial llegó al país, tras las imágenes en España con Josefina Pouso, y reaccionó contundente a la versión amorosa, que contó Yanina Latorre en LAM, y la propia Pouso en Intrusos, al asumir que se estaban conociendo.

"Hay otra parte en la historia. Yo le dije '¿querés venir a ver los Stone?'. Vino. Y vino a esa cena. Después ella siguió con lo suyo y yo con lo mío", dijo Rial al ser abordado por el notero de Intrusos en Ezeiza, y luego de la foto con Josefina Pouso, cenando en Madrid.

Más sobre este tema Filoso posteo de Jorge Rial tras el enojo de Romina Pereiro por las fotos con Josefina Pouso

Reafirmando su soltería, Jorge agregó: “No estoy en plan de ponerme en pareja".

"Yo le dije '¿querés venir a ver los Stone?'. Vino. Y vino a esa cena. Después ella siguió con lo suyo y yo con lo mío". G-plus

LA REACCIÓN DE ROMINA PEREIRO TRAS LA VERSIÓN DE ROMANCE DE RIAL Y POUSO

Esta semana, Yanina Latorre confirmó en LAM que Jorge Rial y Josefina Pouso están viviendo un romance. Y mostró fotos de ambos compartiendo encuentros en Buenos Aires y en Madrid.

Más sobre este tema Josefina Pouso reveló qué la seduce de Jorge Rial: "Pasamos buenos momentos juntos; tenemos buenas charlas"

Con la información tomando fuerza, Pía Show se comunicó con Romina Pereiro, quien se limitó a decir: "No había necesidad de hacer esto público ahora. Hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas".