La frase sin filtros de Yanina Latorre a Romina Gaetani sobre su vida amorosa: "Tu error era buscar loquitos como vos"

Yanina Latorre sorprendió a Romina Gaetani con un análisis sin filtro sobre su vida amorosa cuando hablaba de su actual y misteriosa relación sentimental, tras terminar su pareja a fines de 2019 con Osky Righi, músico con quien compartió 7 años de su vida.

"Me parece que tu error era buscarte loquitos como vos", le dijo la panelista de LAM a la actriz de La 1-5/18, al revelar que está con un "hombre que trabaja de verdad y que es serio".

La picante frase de Yanina Latorre se dio en un disparatado ida y vuelta con Gaetani en Polka, en las locaciones de La 1-5/18, novela que debuta esta noche, a las 22 horas.

El divertido cuestionario amoroso de Ángel de Brito y las “angelitas” a Romina Gaetani

Mariana Brey: -¿De amores cómo andamos?

Romina Gaetani: -Estoy bien. La estoy pasando bien...

"No estoy sola. Esta persona no tiene nada que ver con todo esto. Este trabaja de verdad. Es serio", dijo Romina. G-plus

Pía Shaw: -¿Seguís con el músico de siempre?

Gaetani: -No, me separé hace años. Tuve varios músicos, no sé de cuál hablás. No estoy sola nunca, soltera tampoco.

Ángel de Brito: -¿Qué querrá decir?

Gaetani: -No sé qué quise decir.

De Brito: -Gaetani está chapa.

"Mejor, porque me parece que tu error era ese, buscarte loquitos como vos", le respondió Yanina, sin filtro. G-plus

Pía Shaw: -¿Volviste a apostar por la música, en esta oportunidad?

Gaetani: -No. No tiene nada que ver con todo esto. Este trabaja de verdad.

Yanina Latorre: -¿Es serio?

Gaetani: -Es muy serio.

Latorre: -¡Ah, mirá!

Más sobre este tema Romina Gaetani reveló por qué se había alejado de la actuación: "El gran parate fue cuando me metí con la música" Las fotos del show de Ángela Leiva: hizo un dúo con Romina Gaetani y sus compañeros de La Academia no se la quisieron perder

Gaetani: -Nada que ver conmigo.

Latorre: -Mejor, porque me parece que tu error era ese, buscarte loquitos como vos.