La frase sin filtros de Cinthia Fernández sobre un posible romance de Martín Baclini con Luciana Salazar: "No la toca ni con un palo"

Luego de que se viralizaran imágenes de Martín Baclini cenando con Luciana Salazar, él aclaró públicamente que habían salido con amigos y que se trató de un encuentro amistoso. Sin embargo, Ángel de Brito se mostró picante con Cinthia Fernández, la ex de él, al remarcarle que el empresario podría salir con Luli o con cualquier otra chica.

Entonces, la "angelita" reaccionó sin filtro dedicándole una fuerte frase a Luciana. "No la toca ni con un palo", sentenció, sin vueltas, en Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Sorprendido, el conductor quiso saber a qué se refería y por qué piensa que su ex jamás saldría con Luli.

"No, porque no. No es su tipo de mina", aclaró. "¿Cuál es el tipo de Baclini para vos? Cinthia Fernández nada más", le dijo Ángel, pícaro. Entre risas, la panelista cerró contando que no cree que ella sea "el tipo" de su ex y que no sabe muy bien por qué le dio bola.

¿Qué dirá Luli?