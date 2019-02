La pareja de Jimena Barón (31) y Mauro Caiazza (33) nació a la vista del público, en ShowMatch, y con sus posteos a través de las redes sociales. Y ya afianzada la relación, las charlas hot en Instagram siguen siendo moneda corriente: ahora la pareja tuvo un divertido ida y vuelta... que terminó pareciéndose a los diálogos de las películas pornográficas de “plomeros y amas de casa”.

“De las últimas 13 fotos que subiste, 10 estás en bolas. No, no, no, porque la nudista soy yo”, escribió Jimena primero, fingiendo molestarse por las fotos que hizo el bailarín luciendo su cuerpo. “Por otro lado, ando con un tema de humedad en terraza. ¿Podrás venir a revisar?”, lanzó ella, con humor. “Todos mis servicios a su entera disposición”, la siguió él. Pero la cosa no quedó ahí.

Mauro: "Acá tengo la herramienta pa’ ayudarte con tu temita de humedad". G-plus

Unos minutos después, el bailarín de ShowMatch compartió otra foto suya, donde aparece sin remera y agarrándose sus partes íntimas. “Acá tengo la herramienta pa’ ayudarte con tu temita de humedad”, remató la imagen, dedicándosela a su novia y haciendo que sus seguidores esperen con ansiedad el contragolpe de la actriz. “Okey, te contagié”, finalizó ella, jocosa.

