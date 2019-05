Florencia de la Ve se cruzó con Coco Sily: el fuerte descargo de la conductora en Flor de Tarde

Una serie de comentarios al aire de Coco Sily en su programa de radio Pop hirió a Florencia de la Ve, quien de inmediato se comunicó con el conductor de Código Sily para ejercer su derecho a réplica luego de que la definiera como “ostentosa”. Entonces, Coco contó: “En ningún momento quise que se enojara porque es una persona que me cae muy bien. Sigo pensando que era muy graciosa. Ella misma dijo ‘ahora soy otra’. Fue una excelente compañera de laburo en Los Roldán. Nos divertimos mucho y tengo muy buenos recuerdos”.

La catarsis de la participante del Súper Bailando 2019 se dio en el contexto de sus recientes cruces con Valeria Archimó y Cinthia Fernández, ei nstantes antes de salir en vivo por la 101.5, Flor aclaró vía WhatsApp que "no estaba enojada" con Coco. Acto seguido, la capocómica se explayó: “Me sorprendió mucho y me gustaría aclararlo porque tal vez una percepción que mucha gente tuvo de mí. A mí me criticaron y me critican mucho porque supuestamente piensan que cambié o que quiero mostrarme sobradora. Siento que nunca me perdonaron el éxito. Que mientras fui la trava graciosa, la que se reía de los bigotes, de los chistes machistas que me hacían, de los chistes del patriarcado estaba todo permitido. Pero cuando no dejé que se siguieran burlando de mí ahí cambio la percepción y la mirada sobre mi persona. Es lo que siento”.

Más allá de ese descargo cordial en su diálogo con Coco Sily, el jueves Flor de la Ve reflexionó al respecto en Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine): "En un momento empezaron a hablar de mí y me defenestraron mal, a decir que yo me creía no se qué, que era nueva rica, que sé yo. Siento que hay montón de gente en este medio que ha crecido, desde Jorge Rial o Viviana Canosa, que antes eran una cosa y ahora son otra y nadie dice nada. Y se sacan fotos en sus mansiones, andan en Punta del Este y nadie dice nada. Pero lo hago yo y es como que wow...”. En ese punto, Flor afirmó: “Obvio que hay discriminación ¿Por qué no puedo expresar mi belleza? ¿Por qué no me puedo mostrar como Sol Pérez, o como cualquier otra modelo de Instagram? ¿Por qué a mí se me critica si lo hago? ¿Siempre tengo que ser la trans que tiene que hablar del bigote y que calza 48? ¿Es el único contenido que puede tener mi imagen?”.

"No soy hija de nadie, no tengo un apellido noble. Vengo de pasando Monte Grande. Me subí al tren y llegué acá, donde estoy conduciendo un programa y trabajado como pocas. Me compré un vestido Chanel y me lo puse, ¿y? Me pelé el culo para comprármelo. Trabajé honestamente. Soy negra y peronista", continuó. Y reconoció: “Después terminó todo bien con Coco”.

Al final, Flor de la Ve concluyó su reflexión sobre su ida y vuelta con Coco Sily con una referencia a otras mujeres de origen humilde que también exhibieron lujos: "Coco me decía 'vos sos popular'. Sí, Evita también era popular y se ponía joyas de Van Cleef y vestidos de Dior. Cristina Kirchner también es popular y anda con una Birkin de Hermès, relojes de oro y joyas. Una cosa no quita la otra. Yo no me olvido de dónde soy. Yo se quién soy, pero y también soy esta. Soy una mina que lo que quise lo logré. Todo lo que me propongo en la vida lo hago y me gusta celebrarlo".