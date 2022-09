Florencia Peña festejó la Primavera con una microbikini rosa: “Hoy se festeja fuerte”

El comienzo de la primavera puso contenta a Florencia Peña, y para festejar a lo grande compartió una foto en Instagram en donde se la ve con una microbikini rosa y un frondoso ramo de flores alusiva a la estación.

"Hoy se festeja fuerte", exclamó la conductora de LPA en su posteo.

La postal de Flor Peña por el "Día de la Primavera" tiene el condimento sensual necesario para promocionar la app de contenido erótico en donde tiene una cuenta.

Más sobre este tema Flor Peña le hizo una picante propuesta a Lali Espósito en vivo: "Que venga a chapar"

FLOR PEÑA CUIDA SU CUENTA DE INSTAGRAM

Si bien la foto que Florencia Peña posteó tenía la intención de ratonear, a tono con su mensaje, la actriz se cuidó de no volver a caer en la suspensión de su cuenta en la red social por excederse de los términos y condiciones de uso.

Más sobre este tema Florencia Peña le copió el look a Wanda Nara: vestido engomado en color rosa

Es que, a fines de agosto, Flor había recuperado su perfil junto a sus 6 millones de seguidores, luego de haberla perdido de forma temporal.

"Para los que preguntan por qué me la devolvieron, fue así. Finalmente, logré hablar con alguien de Instagram Argentina, a su vez también me estaban ayudando desde Europa, y se dieron cuenta –gracias a que pudimos hablar- que se habían equivocado con algunas cosas. Entonces, revieron la decisión y me la devolvieron. Yo sabía que tenía razón", había concluido Flor Peña.