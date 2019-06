Por más que Florencia Peña (44) no cambió su ideología, lo cierto es que en el último tiempo mermó sus opiniones políticas. Ese cambio no fue casual, sino una decisión sopesada, según admitió la protagonista del éxito teatral Cabaret en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

“Yo me corrí. En un momento parecía una vocera presidencial. Y la verdad es que más allá de que yo tengo mis pensamientos, como lo hemos hablado en este programa a pesar de que podamos no acordar, yo soy actriz. Si hubiera decidido ser política era otra cosa. Me corría y me ponía a hacer política, pero como no es mi intención, empecé a darme cuenta que las defensas ideológicas que yo hacía estaban muy por delante de mi actriz. Había perdido ese lugar de actriz”. Y agregó: "Esos años perdí muchas cosas, no me fue gratis".

"Sufrí tanto que dije que quería ser feliz. Por ende, que podía seguir diciendo lo que pensaba de una manera más... (serena) con otro tono. Yo soy muy intensa en todo, también para defender mis ideas. Entonces, tuve que encontrar un lugar" G-plus

En tren de sinceramientos, Peña reconoció sin rencores: “Yo perdí bastante trabajo por estar tan expuesta políticamente. Le puse mucho el cuerpo”. Y tras recordar una entrevista con Yanina Latorre en la que reflexionaron sobre el asunto, Flor justificó su mesura para manifestar su postura política frente a las diversas coyunturas: “Es una elección. No es que no hablo (de política); es que la verdad sufrí un montón. Sufrí tanto que dije que quería ser feliz. Por ende, podía seguir diciendo lo que pensaba de una manera más... (serena) con otro tono. Yo soy muy intensa en todo, también para defender mis ideas. Entonces, tuve que encontrar un lugar”.

Al final, Florencia Peña concluyó respecto de su identificación con el kirchnerismo: “Hoy no necesito hacerlo con un megáfono. Porque además me parece que la gente se crispa mucho cuando uno sale a defender como si fuera la verdad".

