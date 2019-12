Florencia Peña contó su picante cara a cara con Nicole Neumann, tras ser vinculada al exnovio de la modelo

A fines de noviembre, comenzó a circular un rumor que relacionaba a Florencia Peña con Matías Tasín, el exnovio de Nicole Neumann. Y a la modelo no le gustó ni un poco la versión. Tanto es así que, cuando compartieron las sillas del jurado del Súper Bailando, hubo un tenso cara a cara.

“Parece que todos tuvieron el mismo chisme. He hablado con él varias veces. Que uno charle con alguien…”, comenzó Peña, al ser consultada en Los Ángeles de la Mañana. “Esto que vos te tomaste con humor, Nicole no porque ni te saludó”, le comentó Ángel de Brito y la actriz reveló su picante encuentro en ShowMatch.

“Me retiró la palabra, pero me hubiera gustado preguntarle por qué. No entendí, yo pensé que era por nuestra postura del aborto, no por eso. No podía entenderlo. Suponé que yo estuviera sola y estuviera con el ex… Yo fui y la saludé, igual”, relató Peña sobre el frío cruce con Nicole, quien se ha manifestado en contra del proyecto de la interrupción legal del embarazo.

Cuando el rumor estalló mediáticamente, la actriz había salido a hablar del tema. “No sé quién inventó eso y no me voy a hacer cargo. Coincidimos veinte veces en espacios físicos. Yo salgo con mis amigas y tengo mi vida. Yo para afuera, nada. Todo puertas adentro”, había comentado, entre risas.