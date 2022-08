Florencia Peña confesó la durísima reacción de Mariano Otero, su ex, cuando se tatuó su nombre: "Quedé dolida"

Los últimos años Florencia Peña adoptó un perfil mucho más sensual y su cambio incluyó un cambio físico importante con enormes tatuajes que lleva en su cuerpo, incluida su cola. En PH Podemos hablar reveló entre risas que con un tatuaje del nombre de su exmarido Mariano Otero buscó salvar su matrimonio… ¡y no lo consiguió!

“Yo estaba por separarme y se me ocurre como manotazo de ahogado tatuarme ‘Mariano’ arriba del ojete”, reveló la actriz en el ciclo de Andy Kusnetzoff. “No lo hablé con nadie. Yo no hablo con nadie, hago", aseveró.

Como el tattoo que se hizo era muy grande, la sesión con el tatuador fue dolorosa y la conductora de LPA reconoció que la reacción de su ex fue demoledora. "Cuando llegué dije ‘no me va a poder dejar con esto’. Me miró y me dijo ‘la verdad que no sé qué te hiciste pero ya es tarde’”, recordó.

"Yo quedé dolida y ni siquiera me podía sentar. ¡Adormecida! Dolorida del corazón y dolorida ahí". G-plus

FLORENCIA PEÑA REVELÓ QUE SE TATUÓ EL NOMBRE DE SU EX PARA RECUPERAR SU MATRIMONIO CON MARIANO OTERO

La actriz, que regresa con Casados con hijos en versión teatral, reconoció que todo fue demoledor tras la reacción que no esperaba del músico. “Yo quedé dolida y ni siquiera me podía sentar. ¡Adormecida! Dolorida del corazón y dolorida ahí”, admitió, súper sincera.

¿Qué pasó con el tatuaje? “Después empezaron a pasar los muñecos… Y hubo uno, específico, que me dijo ‘me encanta, pero me la baja’. Así que dije ‘ya sé, me voy a sacar el ‘no’ porque yo soy María Florencia. Me saqué el ‘no’ y le hice un firulete”, contó, divertidísima.

“Yo sé que es raro eso ahí y encima es una zona que gusta”, concluyó, con humor.