Florencia Bertotti reveló el secreto de sus looks en Floricienta: "Mucha ropa era de Cris Morena, que ya no la usaba"

En YouTube está de moda que las estrellas de la plataforma reaccionen a las ficciones más recordadas. Floricienta es una de las más elegidas y, tal vez por eso, Florencia Bertotti eligió en su debut como youtuber ver el primer capítulo de la exitosa tira que protagonizó y terminó sacando a la luz algunos secretos. Por ejemplo, que Cris Morena tenía demasiado que ver con los coloridos looks de la protagonista.

“Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris. ¡Posta! ¡De Cris! No toda, obviamente, porque ella no se vestía así pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba, la mechaban y así armaban los cambios de Floricienta. Había un montón de ropa que era de ella”, contó la actriz, mientras visualizaba el primer episodio de la telenovela que hoy se vuelve a repetir por Telefe.

También Florencia admitió que el llamativo vestuario no era lo que más le encantó de su rol. “Ahí vuelvo yo con mi gorra. ¡Qué estilo, eh! Al principio, les tengo que confesar, que me costaba el vestuario de Flori. ¡Hay que tener agallas! Me tiraba todo encima. Yo decía ‘¿quién se viste así?’. ¡El calor! Tenía calzas, tul, pollera, cinturón… que nunca supimos para qué. Topcito, remera, ‘cosito’, gorro, muñequera. ¡No me faltaba nada!”, lanzó, divertida.

"Cada vez que me visto con colores la gente me dice que me disfracé de Floricienta". G-plus

Incluso la pareja de Federico Amador admitió que hay oportunidades donde en la actualidad le recuerdan sus “vibrantes looks”. “Yo después como por 15 años más usé esas zapatillas y no había persona que no me dijera ‘ay, Floricienta’. Cada vez que me visto con colores la gente me dice que me disfracé de Floricienta”, contó Florencia Bertotti con humor.