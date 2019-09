Flor Vigna: "El mejor consejo que me dieron tras separarme es que ningún hombre me desvíe de mi carrera ni me haga perder todo lo que logré"

La ruptura con Nico Ochiatto (26) se dio en el medio de un momento muy especial para Flor Vigna (25). A la vez que estaba triste por haber terminado con quien fuera su novio durante cinco años, su vida laboral le mostraba un gran logro: romperla en cada función de Una semana nada más y disfrutar de la excelente respuesta del público y de la química con sus compañeros de elenco.

Y fueron ellos, sus colegas Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, a quienes la actriz define como sus "hermanos mayores", quienes le brindaron un importante sostén.

"Al estar haciendo una comedia había que descargar, entonces yo necesitaba que mis compañeros arriba del escenario me entendieran. Ahí es cuando nos hicimos hermanos", le contó Flor a la revista Caras. Y precisó: "El mejor consejo que me dieron en ese momento fue que ningún hombre me podía desviar de mi carrera ni hacer que perdiera todo lo que me había costado".

"El mejor consejo que me dieron en ese momento fue que ningún hombre me podía desviar de mi carrera ni hacer que perdiera todo lo que me había costado". G-plus

Además, explicó que luego de haber hecho tantos castings desde chica, no iba a permitir que ningún "bajón anímico" le hiciera perder las grandes oportunidades que al fin habían llegado.