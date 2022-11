Flor Vigna compartió su exigente rutina con Luciano Castro y contó por qué se convirtió en su entrenador.

Muy agradecida, así se mostró Flor Vigna con su novio, Luciano Castro. ¿El motivo? El actor la está entrenando a diario. Además de chequear que haga bien los ejercicios, la alienta para que de lo mejor de sí misma en cada entrenamiento.

En este contexto, la cantante compartió en Instagram fotos de su tremenda rutina de gym con Luciano. Y reveló que el motivo por el cual le pidió ayuda a su pareja está relacionado con su ascendente carrera en el ámbito de la música.

"Un día le dije que me quedaba sin aire en el escenario. Mis primeros shows cantando, bailando y haciendo trucos me pedían un entrenamiento aún más fuerte que las clases y los ensayos diarios. Así que ahí levanto la mano él... Motivándome a las 8 AM pa' entrenar mi mejor versión. Me haces bien, muy", le dedicó Flor a Lu, muy enamorada y agradecida por su relación.

