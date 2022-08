Flor de la Ve reveló cómo impactó en Verónica Ojeda el tremendo cruce con Claudia Villafañe: "Tuvo un llanto desconsolado"

A casi cinco meses de que Verónica Ojeda se uniera al clan Maradona, en representación de su hijo Dieguito Fernando, para pedir Justicia por la muerte de Diego, la tregua con Claudia Villafañe llegó escandalosamente a su final, y Flor de la Ve dio detalles de cómo impactó en Verónica el tremendo cruce con Claudia.

"El acuerdo de paz se terminó. Se pudrió todo entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe", comenzó diciendo la conductora de Intrusos, luego de que las exparejas del Diez protagonizaran un picantísimo cruce en vivo, en el programa de Jorge Rial.

En ese marco, De la Ve reveló la charla que tuvo con la mamá de Dieguito Fernando Maradona: "Hablé con Verónica Ojeda. La verdad, mucho, mucho llanto desconsolado".

"Está abatida por la situación. Siente que hay muchas injusticias. Es una mujer que no soporta más, que está harta de muchísimas injusticias que están sucediendo, según lo que dijo Verónica Ojeda", expuso Flor.

"Porque no es solo la herencia, es todo lo que genera ser un Maradona", agregó la conductora de Intrusos, visibilizando el hartazgo de Ojeda con Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe.

LAS DECLARACIONES DE MARIO BAUDRY PREVIO AL ENFRENTAMIENTO DE OJEDA Y VILLAFAÑE

En el programa de TV de Jorge Rial, Mario Baudry acusó a Claudia Villafañe y a sus hijas de haber cobrado 80 mil dólares por presenciar el partido homenaje que le hicieron a Diego los planteles de Boca Juniors y Barcelona en Arabia Saudita en diciembre de 2021.

Baudry también acusó al trío de mujeres de estar involucradas en un faltante de dos millones de dólares de una de las cuentas de Diego Maradona y de mantener una relación de amistad encubierta con el encargado de administrar la herencia de El Diez, Sebastián Baglietto.

EL FEROZ CRUCE DE CLAUDIA VILLAFAÑE Y VERÓNICA OJEDA

Este lunes, Rial sacó al aire a Verónica Ojeda, que ratificó todos los dichos de su pareja, y el conductor le propuso confrontarlas al aire. "¡Que salga a aclarar lo de Arabia Saudita! ¡Me encantaría! Claudia, yo no te tengo miedo ni a vos ni a tus hijas", dijo la mamá de Dieguito Fernando.

"Que salga la Claudia que todos conocemos detrás de cámara, no la de MasterChef. ¡Que salga el león de adentro, vamos!", la apuró, mientras la producción realizaba la conexión telefónica con la ex de Diego. "Estoy en la calle y me están llamando amigas diciéndome que Verónica está diciendo que saben que no son verdad", señaló.

"Ya empezamos mal Claudia, estás mintiendo. Vos sos la María Teresa de Calcuta (SIC) siempre y nunca hacés nada. (…) Los papeles están acá, lo tienen los cinco abogados", exclamó Verónica.