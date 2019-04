Cada año el lugar que cada figura ocupa en las producción especiales que hace la revista Gente, como la de los Personajes del año o, como en esta caso, del lanzamiento de la nueva temporada de ShowMatch, provoca roces y enojos. Este año una de las que se mostró molesta por el lugar que le tocó en la foto principal fue Florencia de la Ve.

En Hay que ver, el ciclo de Laflia que este año oficiará de satélite del Súper Bailando, estuvieron en el backstage y mostraron el enojo de la capocómica. El notero contó que Flor fue la última figura en ubicarse para la fotografía y la cara de ella, al estar ubicada al lado de La princesita Karina, debajo de Flor Vigna y del lado izquierdo de la que será la tapa, dejaba en evidencia su malestar. “No lo puedo creer”, se la escuchaba decir, mientras miraba al resto de sus compañeros de programa, sin su sonrisa usual.

"¿Si me molestó el lugar en el que me pusieron? Segunda línea. ¿No es poco? Pero está bien. ¿Vos pensás que yo me siento menos por sentarme donde me siento? Me pusieron en la tapa y no me fijo en esas cosas". G-plus

Finalizado el momento, el notero quiso saber qué pasó con Florencia pero ella, primero negó haberse enojado y después dejó traslucir su bronca. “¿Estabas conforme con el lugar que te tocó?”, indagó el periodista. “Segunda línea. ¿No es poco? Pero está bien”, lanzó, a pura ironía. “Pensamos que podías estar al frente”, siguió el notero echando leña al fuego. “¿Sentada tipo las modelitos? ¿Vos pensás que yo me siento menos por sentarme donde me siento?”, expresó Florencia, con una risa sarcástica aludiendo a Luciana Salazar, Pampita y Florencia Peña que estuvieron sentadas bien adelante en la foto. “Me pusieron en la tapa y no me fijo en esas cosas. No le pregunto a nadie dónde me siento. Ahora me siento mal. ¿Estaba ubicada como el culo? ¡Hagamos de vuelta la foto!” finalizó, tratando de ponerle humor al tema.

Pero no fue todo. También las cámaras del ciclo de José María Listorti y Denise Dumas captaron el momento en el que Florencia estaría quejándose con el Chato Prada y Federico Hoppe una vez finalizada la producción.

¿La primera polémica del Súper Bailando? Flor de la Ve, indignada por la foto oficial.

