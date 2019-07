El ritmo Grandes éxitos despertó todo tipo de polémicas. En esta oportunidad, quien expuso su fuerte molestar por las devoluciones de Pampita y Flor Peña en el Súper Bailando fue Flor de la Ve, tras presentar su performance junto a Gabo Usandivaras y un equipo de bailarines.

La primera en despertar el enojo de la participante fue Pampita, quien observó: "Me faltó el rol de Gabo de machote. Siento que él repite un poco el registro y para mí, a Flor le hace falta un compañero para darle a ella la posibilidad de esa pareja hot y sensual. Lo estoy extrañando, necesito que Flor tenga al lado el rol de macho para que ella sea la mina diosa, bomba. En todo esto que es sexy y erótico, quiero ver a Flor que me transmita que hay fuego con el compañero".

Luego, quien tomó la palabra fue la actriz: "Hoy hicieron una gran puesta. Pero es tan grandiosa la puesta que me falta un poco más baile. Entiendo lo de Pampita que dice ‘¿cuándo Flor va a cubrir un rol distinto donde no se unifique con Gabo?’ Los quiero ver bailar más. Siento que hay mucha pasarela y caminata, pero pueden bailar más".

Sin pasar por alto las palabras de las jurados, de la Ve sentó postura: "Quiero decir algo. Siento que en algún punto tienen la vara muy alta conmigo. Yo no soy bailarina ni pretendo serlo. Pero siento, puntualmente con ustedes dos, que nunca es suficiente. La verdad es que si esperan ver a Paloma Herrera, van muertas".

Fue entonces que la modelo volvió a agarrar el micrófono: "Te hubiera sumado que tengas al lado dos pibes musculosos o lo que fuera, y que vos fuera un fuego en el medio. Tengo ganas de verte a vos empoderada en el medio".

Indignados, De la Ve y Usandivaras se tiraron al piso como sorprendidos por lo que escuchaban, y luego la conductora de Flor de tarde (lunes a viernes a las 13 horas por Ciudad Magazine) respondió: "Quizás es una elección estar con una persona que no sea un musculoso. Es la diversidad misma, es no tener prejuicio y que hoy todo es todo. Gabo es un machote para mí. Siento prejuicio".

"Creo que están esperado algo de mí que no puedo dar. Llegué hasta acá. Si esperan más baile, yo me voy ya. Me encanta venir pero doy todo. No puedo bailar más, por más que quisiera. Tengo mis limitaciones", cerró, indignada.

