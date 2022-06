Flor de la Ve, a flor de piel, por la muerte de El Noba: "Me pongo en el lugar de la madre"

En medio del dolor por la muerte de Lautaro Coronel (25), el popular cantante de Cumbia 420 conocido como El Noba, Flor de la Ve no pudo evitar quebrarse en Intrusos luego de ver un video de Vanesa Aranda -que había grabado horas antes del triste desenlace- donde había volcado su enojo con los medios por dar por confirmada el fallecimiento de su hijo antes de tiempo.

“Este era un video que había compartido la madre de El Noba tres horas antes de la triste noticia. Quizás, es difícil para una madre. Me pongo en su lugar y me imagino cuando dice ‘no me importan los partes ni lo que digan’”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de América.

“Porque una madre va a buscar esa ilusión, ese milagro de la persona que uno crea, de esa fe que uno tenga adentro. Entonces, me pongo en ese lugar de decir ‘hasta que yo no lo comunique’ que son sus padres, los que le dieron la vida”, agregó, visiblemente angustiada.

“Así que comprendemos a esta mamá, este dolor que están viviendo en este momento todos sus familiares, seguidores y todas las personas que quieren y admiraban a El Noba, un chico de 25 años con una vida por delante, con un futuro hermoso después de haber pasado muchísimas adversidades", continuó.

Y cerró, a flor de piel: "La vida estaba siendo un poco más buena, agradable, un poco más amorosa, y tuvo este triste final”.