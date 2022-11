Flor de la Ve explotó contra Gran Hermano 2022 por no haber sancionado a Thiago como hizo con Alfa

La sanción de Gran Hermano 2022 a Walter Alfa Santiago (60) por sus desubicados comentarios hacia Constanza Coti Romero (20) fueron celebrados por Florencia de la Ve, pero a la vez la indignaron por la falta de castigo a Thiago Medina por su episodio con Agustín Guardis, ni las expresiones judeofóbicas de Alexis Conejo Quiroga.

"Esto pasó, la víctima lo reflejó, la casa lo discutió. Fue un tema grave para todos" justifico Laura Ubfal en Intrusos.

Furiosa, la conductora tildó a Alfa de "machista", repugnó la "voz de libidinoso asqueroso", y sentenció: "Escuchándolo te das cuenta por qué no pusieron las imágenes. Yo tengo la sensación de que lo cuidan".

Luego, la panelista de los debates del reality de Telefe diferenció el exabrupto de Alfa con Coti, por el que fue enviado directo a placa de nominación, con las caricias que Thiago le hizo a Agustín cuando estaba dormido, y el por qué desde la producción no repudiaron al joven humilde.

"Después no hubo un voto de uno contra otro, ni una palabra. Para la casa no hubo víctima. Porque Agustín no lo percibió de esa manera, no comentó nada".

FLOR DE LA VE CUESTIONÓ LA FALTA DE SANCIONES DE GRAN HERMANO

Por otra parte, Flor de la Ve también se quejó de que Gran Hermano 2022 tampoco haya sido riguroso con el Conejo Alexis Quiroga cuando semanas atrás hizo un irreproducible comentario antisemita.

"¿Por qué no hubo una sanción con eso? Debería haber habido una sanción", protestó.

"Ayer cortaron la transmisión durante todo el día. ¿Para qué me bajé la aplicación? Me siento odiada", cerró Flor de la Ve filosa.