Flor de la Ve cruzó a Daisy May Queen por haber desconfiado de la vacuna contra el covid: "Dice cualquier cosa"

Desde la India, la locutora Daisy May Queen aseguró que no se vacunó contra el covid porque la vacuna no es vegana y desconfío de su eficacia. Además, afirmó que se siente bien y que se sigue cuidando como desde el primer día.

Sus declaraciones en contra de la vacunación generaron polémica en la red. También, indignaron a Florencia de la Ve. En el programa del que forma parte, A la tarde (América), la panelista apuntó fuerte contra su colega.

"Es muy peligroso lo que dice Daisy May Queen y dar estos mensajes. ¿Está chequeado lo que dice? Esta información... Cualquiera, dice cualquier cosa. Cuando uno es famoso, es peligrosísima la información que uno puede dar", sentenció, indignada.

¿Recibirá respuesta?