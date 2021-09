Flor de la Ve contó cómo lo vio a Benjamín Vicuña la noche que se cruzó con Luciana Salazar: "Parecía un ternerito mojado"

El fin de semana Benjamín Vicuña fue protagonista inesperado de la noche, cuando asistió a la cena de apertura de un restaurante donde se llenó de famosos, entre la que también estaba Florencia de la Ve. "Lo vi como golpeado, dolido", afirmó la panelista de A la tarde, en medio de rumores de affaire con Luciana Salazar.

"El viernes me lo encontré en la puerta, charlando. Y le pregunté '¿cómo estás?'. Y no era el Benjamín que conocemos, era un ternerito mojado. Era como un cervatillo (un ciervo bebé) que no se puede parar. Lo vi como golpeado, dolido", arrancó respecto de una de las primeras salidas como soltero del flamante ex de la China Suárez.

"Para mí que sus amigos lo convencieron de salir, pero no sé si él estaba convencido… Porque intercambiamos otras palabras sobre el tema, que no voy a contar", continuó Flor tras contar que tiene "una amistad con Benjamín de hace muchísimos años, por amigos en común".

En ese punto, De la Ve detalló lo que pudo observar desde su propia mesa: "Yo vi que una señorita conocida, que no voy a decir quién, se sentó a hablar con él, largo… Se le iba a caer la oreja al pobre chico. Se ve que la charla había terminado… ¡Y cuando me di vuelta había otra chica conocida!".

"Él nunca estuvo cascabel en toda la noche. No lo vi de cacería, no sé si estaba triste, pero no estaba en ese ámbito. Y lo conozco en muchos ámbitos", enfatizó.

Con humor, Florencia de la Ve reflexionó sobre Benjamín Vicuña: "Cuando hablan de cosificar y lo que se siente, creo que él se sintió cosificado".