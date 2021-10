Flor Peña salió al cruce de las críticas de Erica Rivas hacia ella y Lopilato: "Hubo cosas que no me gustaron y con las que no estoy de acuerdo"

El año pasado, Érica Rivas se quedó afuera de la obra sobre Casado con hijos luego de plantear una serie de exigencias en el guion que la producción no pudo cumplir. La actriz disparó hace algunos días contra sus compañeras Florencia Peña y Luisana Lopilato, acusándolas de ser poco sororas con su causa, y la conductora le respondió este martes en Intrusos.

“Siempre me da mucha tristeza cuando las mujeres no acompañan, (…) puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo. Porque a mí me lo da”, había dicho Rivas en una entrevista con Teleshow. “La verdad es que ese tema, para mí, está agotado. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice, yo la recontra mil banco como mujer, como compañera, pero yo no estoy de acuerdo”, dijo por su parte Florencia Peña en Intrusos.

“La sororidad no tiene que ver con que uno tiene que estar de acuerdo con cualquier cosa que haga una mujer, ni yo tampoco puedo pedir que todos estén de acuerdo con lo que hago y digo”, señaló Florencia. “Yo fui sorora en el hecho de que tanto Luisana como yo intentamos por todos los medios que ella estuviera”, aseguró la actriz, en referencia a que se e ofrecieron múltiples alternativas a Rivas para aggiornar su personaje.

“No me puedo meter ahí porque yo termino defendiendo a todos y después la culpable soy yo. Lo único que te puedo decir es que para mí hubo cosas que a mí no me gustaron, que no estuvieron buenas y con las que yo no concuerdo”, reconoció Flor Peña. “Eso no quiere decir que no la respete, que no la quiera y que no me parezca una genia como actriz, pero eso no tiene que ver con la sororidad”, agregó, antes de hacer ondear la bandera de la paz para con su excompañera, tal como hizo con Marcelo Mazzarello.

“Hablaría con ella, claro que sí. Yo soy así, tengo un ejercicio con mis hijos donde no me quedo a vivir en el enojo jamás. No soy rencorosa, no soy una mina que te hace la cruz. Cero. Me encantaría tomarme un café con ella. Me parece que ella tiene una mirada sobre las cosas y yo otra, y me parece que es por ahí desde donde lo tenemos que mirar, no desde que nosotras somos las malas y ella la buena”, cerró Florencia Peña sobre su conflicto con Érica Rivas.