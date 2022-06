Flor Peña muy filosa con el look de Paulo Dybala en la Selección: "Le cortaron el flequillo con los dientes"

Paulo Dybala entró poco antes de la conclusión de la Finalissima que disputaron este miércoles la Selección Argentina con Italia por la Copa de Campeones en el estadio Wembley, y su look dejó muy preocupada a Flor Peña.

El novio de Oriana Sabatini tuvo tan buena suerte que metió un gol a 30 segundos del final del partido y coronó así una noche perfecta en Londres, con la obtención del segundo título internacional que obtuvo la Selección en menos de un año.

“Lo primero que quiero decir es que estamos contentos porque le ganamos a Italia. Era un partido importante y estamos llegando muy bien al Mundial con una imagen muy positiva, (…) pero, como siempre, hay ‘highlights’”, dijo Peña en la apertura de LPA.

FLOR PEÑA, DURÍSIMA CON EL LOOK DE PAULO DYBALA EN EL PARTIDO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

“Lo primero que quiero decir es: ¿está chequeado que los jugadores deben tener micrófono cuando cantan el himno, inclusive los otros? ¿Viste que se los escucha cantar a todos desafinados? El himno en la cancha es como los cumpleaños: nunca se canta bien”, agregó.

“Otra cosa: no fue el mejor partido de De Paul . Para mí que hubo algo de ‘Tini, Tini, Tini’, lo tiene loquito de amor. No fue su mejor partido, no estuvo brillante. Pero: ¿hubo necesidad al final de mandarle un saludo a la novia, que no la nombró pero todos sabemos quién es?”, preguntó.

“¿Vieron que Dybala es horrible? Yo que he jugado mucho al fútbol… ¡No, Dybala no es horrible! Lo que es horrible es que te pongan cuatro minutos antes que termine el partido, pero peor es que le hacen el (primer) plano a Dybala y ¿estaba chequeado ese corte de pelo? Era como que alguien le arrancó con los dientes el flequillo”, cerró Flor Peña, muy filosa con el novio de Oriana Sabatini.