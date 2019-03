A principio de marzo el rumor de crisis entre Juanita Tinelli (16) y Toto Otero (16) comenzó a sonar tibiamente en los medios. Sin embargo, los protagonistas teen de esta historia de amor optaron por llamarse a silencio.

Con la versión aún resonando, y luego de que lo desmintiera en otra oportunidad, Florencia Peña (44) visitó Cortá por Lozano y confirmó que, hasta el día de la fecha, jueves 28, su hijo y la hija de Marcelo Tinelli siguen en pareja.

"Toto no se separó de Juanita... Él me decía el otro día 'yo estoy enamorado de ella, no me importa la hija de quién es'. Él la ama". G-plus

"Toto no se separó", dijo la actriz, sin rodeos, para luego contar un divertido cruce de mensajes con Guillermina Valdés, quien al ser consultada por un notero deslizó que los adolescentes no estaban más juntos.

"El otro día me manda un mensaje Guillermina Valdés, y me dice: 'Somos dos viejas chusmas. Yo diciendo que se separó y vos diciendo que no. No nos metamos más'. Nos cagábamos de risa. Lo adoran a Toto y yo la adoro a Juanita... Son niños de 16 años... Yo el otro día los tuve en casa y dije eso, que estaba juntos. Pero no me meto más. Lo que sí quiero decir es que ayer estaban juntos, lo que pase hoy, no lo sé. Son hermosos", agregó Flor, sin querer invadir la vida de Toto y Juanita.

Orgullosa de su hijo mayor, agregó: "Tienen 16 años. Igual Toto es muy adulto. Él me decía el otro día 'yo estoy enamorado de ella, no me importa la hija de quién es'. Él la ama".

Defensora de la mujer y deconstruyendo el machismo, Peña concluyó: "A mí me encanta que Toto tenga una mirada sobre la mujer tan libre, porque Juana hace lo que quiere. Es una escorpiana hermosa y libre. Y a mí me encanta que se haya encamorrado de una mujer así. A la cual no le puede decir ni 'a'. Creo que las mujeres hoy tenemos que criar hombres que respeten la individualidad de la mujer. Yo no necesito en mi vida que me digan quién tengo que ser. Soy esta que soy. Obviamente uno puede modificar cuestiones cotidianas. Pero soy esto".