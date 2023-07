Flor Moyano se quebró al hablar de la aparición del video que compromete a Juan Martino: "Es fuertísimo revivir estas cosas”

Luego de que Flor Moyano se presentara en la Justicia para denunciar penalmente a Juan Manuel Martino por abuso sexual, hechos que ubicó durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos 2, la influencer rompió el silencio en El Diario de Mariana después de que saliera a la luz un video del programa que comprometería al joven.

“Es fuertísimo verme ahí, en esa situación y tener que revivir estas cosas”, atinó a decir la exparticipante del reality a poco de que se conocieran imágenes inéditas del ciclo que ya forman parte de la causa judicial.

“Yo me sentía totalmente indefensa. Me sentía como prisionera en el mismo lugar donde estaba viviendo y trabajando, y al mismo tiempo con la presión de que tenía que seguir porque era mi trabajo”, agregó, visiblemente movilizada.

En cuanto al contenido de las imágenes, detalló: “Yo vengo del lado de deporte y siempre, para mí, es seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Yo ahí estaba trabajando y pensaba ‘es una semana más de trabajo’. El video (de ellos hablando) es sobre lo que había pasado esa noche. Me desperté muy mal y él me empezó a denigrar. A decirme ‘qué cara que está la cebolla’. Me cargaba porque yo no quería ni levantar la mirada. Yo estaba muerta de vergüenza, me sentía humillada, me sentía mal”.

“Si bien trato de seguir adelante con mi vida, me sorprende que habiendo pasado muchos meses, veo esto y es una herida que se vuelve a abrir. Es fuerte”, añadió, con los sentimientos a flro de piel.

Y cerró, muy angustiada: “A mí se me cuestiona todo y eso es lo feo que estoy viviendo de este lado. Siento que estoy sola contra algo en lo que debería tener mucho más apoyo y estar contenida. No tengo el apoyo ni de la propia fiscalía que lleva el caso porque desde el día uno me siento desamparada, sola y juzgada. Siento que todo lo que me pasó, digo y hago está puesto en duda”.

LLAMÁ AL 144 PARA PEDIR ASISTENCIA POR ABUSO SEXUAL

EL COMUNICADO DE BOXFISH TRAS LA DENUNCIA DE FLOR MOYANO CONTRA JUAN MANUEL MARTINO

Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones del ciclo El hotel de los famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y, así mismo, comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la Justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido en la resolución del caso.

En el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones.

En Boxfish procuramos un ámbito seguro, propicio y cordial para todos nuestros trabajadores. Es por eso que, desde el primer instante, no sólo hemos atendido las necesidades de Florencia sino que además actuamos en consecuencia.

Reafirmamos que jamás hemos avalado, avalamos ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo en ninguna de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia.