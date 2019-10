Flor Jazmín Peña, a fondo sobre su bisexualidad: "Salí del clóset en el Bailando, parte de mi familia no sabía"

Una de las grandes revelaciones del Súper Bailando es Flor Jazmín Peña, la partenaire de Nico Occhiato en el certamen de baile de ShowMatch.

Súper talentosa, hermosa y carismática, Flor habló con naturalidad de su bisexualidad en la pista e incluso protagonizó un coqueteo mediático con Leticia Siciliani.

Invitada al piso de Los Ángeles de la Mañana, Flor habló a fondo sobre cómo cambió su vida el ciclo de Marcelo Tinelli y contar públicamente detalles de su sexualidad.

"Para mí fue muy sanador, más allá de que yo estoy súper abierta también a enamorarme de un hombre… Medio que salí del clóset ahí, de hecho había parte de mi familia que no sabía, fue tremendo" G-plus

“Para mí fue muy sanador, más allá de que yo estoy súper abierta también a enamorarme de un hombre… Medio que salí del clóset ahí, de hecho había parte de mi familia que no sabía, fue tremendo”, reveló la bailarina.

¿Fue liberador? “Re contra. Siento que mi discurso se súper alineó. Fue algo que me costó muchísimo, pero se dio naturalmente. Me parece que estuvo buenísimo poder hablarlo con tanta naturalidad porque es un programa que se ve muchísimo y quizás puede llegar a aliviar a ese hijo, hija o hije que no se anima”.

Cuando le preguntaron si le llegan mensajes en las redes sociales a raíz de sus declaraciones, Flor se sinceró entre risas: “Me pasa mucho que me escriben diciéndome ‘ay, me estás haciendo dudar de mi sexualidad’”.