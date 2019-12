Flor Jazmín Peña contó lo que no se vio de la declaración de Occhiato a Vigna: "Lo sentía transpirar; fue real"

El mismo día que en el Súper Bailando se definía quiénes iban ser los semifinalistas del certamen, Nico Occhiato sorprendió a todos al dedicarle un profundo mensaje a su exnovia, Flor Vigna, quien se encontraba a pocos metros, presenciando el ritmo homenaje. "Ella fue la persona que me hizo creer en mí mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar", dijo el joven conductor, dejando sin palabras a la actriz.

Sin embargo, su gesto fue interpretado por algunos integrantes de Los Ángeles de la Mañana como un gesto poco genuino y una jugada estratégica.

"Yo estaba al lado de Nico y sentía cómo empezaba a cambiarle la temperatura corporal, porque él no es muy demostrativo. Fue muy real lo que pasó". G-plus

Aprovechando la presencia de Flor Jazmín Peña, la bailarina de Occhiato, en LAM, Ángel de Brito le preguntó por el tema. "¿Qué te pasó cuando Nico le habló a Flor? ¿Sabías que le iba a decir eso?", le consultó el conductor a la revelación femenina del certamen. Y ella reveló el detrás de escena de esa inesperada acción: “No, ni ahí, nos re sorprendió”.

Acto seguido, De Brito acotó: "Nos quedamos todos duros ¡y Flor Vigna ni te digo!". Ante ese comentario, Flor Jazmín describió cómo sintió ella ese especial momento: "Yo estaba al lado de Nico y sentía cómo empezaba a cambiarle la temperatura corporal, porque él no es muy demostrativo. Fue muy real lo que pasó".

Descreyendo de Occhiato, Yanina Latorre señaló: "Fue una gran jugada". Sin embargo, la bailarina aseguró que el gesto de su compañero fue sincero: "No, no lo hizo con esa intención. Antes de empezar el programa, él se aisló, que no lo hace nunca, y se puso a pensar... Después lo re hablamos con el grupo porque él es re frío y que haya hecho una cosa así... Yo te juro que lo sentía transpirar".