Flor Jazmín contó que le escribió a Leticia Siciliani tras recibir un piropo y ella "arrugó"... ¡y luego se cruzaron en ShowMatch!

"Es muy linda y graciosa". Este fue el piropo de Leticia Siciliani que incentivó a Flor Jazmín Peña, la bailarina y partenaire de Nico Occhiato en el Súper Bailando, a recoger el guante y actuar en consecuencia.

Sin embargo, en su última presentación en la pista, Flor sorprendió a Marcelo Tinelli al reconocer que no hubo onda: "Para mí, Leti Siciliani me cortó menos diez. Ella cantó truco, yo le canté retruco y después para mí que arrugó. Le escribí después del programa, le puse 'che, Leti, ¿todo bien?'", reconoció al aire.

Leticia Siciliani: "¿Cómo no va a tener ninguna posibilidad (Flor Jazmín)? ¡Es hermosa! Es la más linda de acá del Bailando, ya lo dije. Lo que pasa es que yo lo tiré (al piropo) también porque fue hace un tiempo y nunca pensé que ella iba a picar. No estoy en una relación, pero sí en un compromiso de corazón". G-plus

Minutos más tarde, la actriz -que estaba en el estudio para alentar a su hermana Griselda- se hizo presente y mantuvo un imperdible cara a cara con Flor Jazmín: "Lo que pasa es que estoy muy interesada en una chica", argumentó.

Pero cuando el conductor dio por sentado que Florencia no tenía chances, Leticia intervino rápidamente: "¿Cómo no va a tener ninguna posibilidad? ¡Es hermosa! Es la más linda de acá del Bailando, ya lo dije. Lo que pasa es que yo lo tiré (al piropo) hace un tiempo y nunca pensé que ella iba a picar. No estoy en una relación, pero sí en un compromiso de corazón".

Flor Jazmín: "Yo no estoy en pareja. Pero estoy muy bien así. Lo que pasa es que ella lo tiró y bueno, yo me hice cargo. Es válido y puede pasar, está bien". G-plus

Por último y para salir del momento de incomodidad, Flor justificó la actitud de Siciliani: "Yo no estoy en pareja. Pero estoy muy bien así. Lo que pasa es que ella lo tiró y bueno, yo me hice cargo. Es válido y puede pasar, está bien".

