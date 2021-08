Floppy Tesouro contó cómo fue la charla íntima que tuvo con Silvina Luna tras ser vinculada a su exmarido: "Fue súper amena"

Floppy Tesouro reveló que tuvo una charla con Silvina Luna tras los rumores de romance con su exmarido. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la modelo contó cómo fue la conversación que mantuvo con su colega por ser vinculada amorosamente con Rodrigo Fernández Prieto y dejó en claro que nunca tuvo dudas de su amistad.

“A ninguna de las dos nos gustó el lugar en donde nos pusieron. La charla fue súper amena porque ella es re amiga de Rodri, nosotras no somos amigas, pero sí tuvimos un buen vínculo durante muchos años. Nunca tuve dudas porque la realidad es que yo siempre supe que eran muy amigos y que no había intenciones de ninguno de los dos lados. Se entiende que se mal interprete pero no pasó”, expresó la mamá de Moorea.

Luego, en la emisión de eltrece, Floppy hizo referencia a la decisión de Silvina de no dar notas al respecto: “Se dicen tantas cosas que no son ciertas que a veces molestan y la verdad es que hay gente de por medio, una hija de por medio. Entonces yo lo que te puedo decir es que son muy amigos y para mí es un tema finalizado”.