Flavio Mendoza cruzó al Turco García mientras hablaba de sus orígenes: "Esos zapatitos no son muy humildes"

La visita del Turco García a PH Podemos hablar hizo que recuerde algunas extravagantes anécdotas sobre los animales salvajes que tuvo como “mascotas”, como un puma y una boa constrictor. Orgulloso de sus orígenes en Villa Fiorito, Flavio Mendoza le tiró un “palito”.

“La boa la llevaba colgada en los hombros. ¡Así bien de negrito hermoso!”, lanzó el exfutbolista en el ciclo de Andy Kusnetzoff, provocando risas. “¡Soy negro! Soy humilde y no me quejo de donde vine”, se reafirmó, divertido haciendo que el productor le dedique una chicana. “Los zapatitos no son muy humildes, te digo”, le lanzó, por un modelo de zapatillas muy canchero con tachas que el famoso de MasterChef Celebrity aseguró que eran “un canje”.

¡Va con onda! El picante comentario de Flavio Mendoza al Turco García en PH Podemos hablar.