La firme reacción de Arnaldo André cuando le preguntaron si volvería a compartir elenco con Nicolás Cabré: "No me amigué pero trabajaría con él"

Una década fue tiempo suficiente para que Arnaldo André (77) dejara atrás el “problema personal” que en su momento admitió haber tenido con Nicolás Cabré (41). "El problema en Los Únicos fue con Cabré. Es insoportable. Yo no podía seguir trabajando ahí, nadie me apoyaba. Mi personaje me permitía alejarme. No fue una de mis novelas favoritas", había revelado hace siete años.

En esas mismas declaraciones, el artista había afirmado que "con Cabré no volvería a trabajar nunca más", frase de la que se tomó Jey Mammon para incomodar Arnaldo: "¿Hay alguien con quien no volverías a trabajar? La consigna es sin nombrar…".

Aunque André detectó al vuelo la intención del conductor de Los Mammones: "Esto es una trampa". A lo que, sin pruritos, Jey reconoció: "Sí, es una trampa".

Entonces, Arnaldo respondió que "no" y aclaró: "Puedo decir que sí había alguien con quien no querría volver a trabajar, pero eso fue en el pasado". Y cuando Jey Mammon blanqueó que con quien el invitado volvería a trabajar era Nicolás Cabré, Arnaldo André se explayó entre risas cómplices: "No me amigué, pero volvería a trabajar con él".