Firme postura de Cristian U. sobre la decisión de Thiago de no salvar a Daniela de la placa de nominados de Gran Hermano: "Yo haría lo mismo"

Después de las repercusiones que despertó el llanto de Daniela por la decisión que tomó Thiago –con quien comenzó una historia de amor- de salvar de la placa de nominados a su amigo, Alexis (más conocido como Conejo) en vez de a ella, Cristian U. saltó en defensa del joven.

“Thiago no me parece uno de los mejores jugadores de la casa, pero no me pareció mal su estrategia”, comenzó diciendo el panelista y exparticipante del reality en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo también tengo la amistad por sobre el noviazgo”, agregó uno de los jugadores más fuertes de todas las ediciones del programa, dejando en claro que él habría actuado de la misma manera que lo hizo Thiago.

"Thiago no me parece uno de los mejores jugadores de la casa, pero no me pareció mal su estrategia. Tiene un amorío con Daniela, se entretienen mutuamente con la vida, pero cuando busca respaldo, lo encuentra en Conejo. Era obvio que eso iba a pasar". G-plus

“Tiene un amorío con Daniela, se entretienen mutuamente con la vida, pero cuando busca respaldo, lo encuentra en Conejo. Era obvio que eso iba a pasar”, concluyó el exhermanito, sincero.

Más sobre este tema Thiago tomó su decisión y eligió a Alexis para que quede afuera de la placa de nominados en Gran Hermano

MARIANO PELUFFO REVELÓ QUIÉNCREE QUE FUERON LOS MEJORES PARTICIPANTES DE TODAS LAS EDICIONES DE GRAN HERMANO

En medio del éxito de Gran Hermano 2022, Mariano Peluffo –quien fue uno de los conductores del reality- se sinceró ante la pregunta sobre quién cree que fueron los mejores jugadores de todas las ediciones del programa.

“Cristian U. fue un groso en su edición. Fue el primero que se mandó a placa a él mismo. Todos nos mirábamos y decíamos ‘¿qué está haciendo este muchacho? Todos quieren zafar de la placa y él se manda’. Y cada semana se hacía más fuerte”, comenzó diciendo el presentador en LAM.

“Marianela Mirra hizo una jugada tremenda. Fue un pollito mojado bajo el ala de Diego Leonardi hasta que, en un momento, sintió que tenía que dar un paso al frente, le clavó la espontánea y ganó”, agregó.

Más sobre este tema Cristian U. criticó con todo a Martín Salwe al analizar su participación en El Hotel de los Famosos: "Se nota que no tiene códigos"

Y cerró: “Y Gastón Trezeguet. Es tremendo lo que hacía, no nos dábamos cuentas como hacía para complotar. Hacía algo con el hielo en el freezer y después leían unos libros y marcaba las letras para armar los nombres”.