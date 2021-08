Firme decisión de Cande Ruggeri tras las fuertes críticas del jurado en su última gala en La Academia: "No voy a cantar nunca más en mi vida"

El ritmo canto que debutó en La Academia de ShowMatch puso en aprietos en Cande Ruggeri quien no superó las expectativas de Guillermina Valdés, Jimena Barón, Hernán Piquín y Ángel de Brito. Y mientras se prepara para lucirse en el jurado, la participante sentó postura sobre cómo piensa encarar el certamen de ahora en más.

“¡Claramente, no voy a cantar nunca más en mi vida! O sea, la esperancita que tenía me la destruyeron. La verdad es que no salió, nunca estudié canto en mi vida”, lanzó la hija de Oscar Ruggeri, muy decidida.

Luego, la joven recordó que sus aptitudes fueron mejorando desde que participó en su primer Bailando varios años atrás: “Yo, cuando llegué acá, no bailaba nada. Giraba y me caía”, señaló, en una nota que dio para La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

“Este mi primer duelo, estoy un poco nerviosa obvio. Vamos a hacer algo que nos gusta hacer que es bailar. Vamos a hacer una coreo linda con música estilo latino con reggaetón”, cerró Cande, sobre la gala en la que buscará encandilar al jurado.