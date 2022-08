Se filtró un fuerte audio de la exempleada de Wanda Nara: "Hace ocho días que estoy pidiendo comida"

El conflicto entre Carmen Cisnero y Wanda Nara aún sigue en pie. Y escaló hasta la Justicia.

En esta oportunidad, fue Juan Etchegoyen quien aportó en Mitre Live un fuerte audio que tiene como protagonista a la exempleada de la hermana de Zaira Nara.

Según el periodista, fue emitido en noviembre de 2020, cuando la señora trabajaba en la casa de Wanda, en Italia.

Vale recordar que en su momento la acusó no solo de no haberle pagado en tiempo en forma, sino de haberla dejado varada en Europa.

ESCALOFRIANTE AUDIO DE LA EXEMPLADA DOMÉSTICA DE WANDA NARA

"Hay una conversación del 19 de noviembre de 2020 de Carmen con su amiga Carolina, donde relata el supuesto calvario que estaba viviendo en aquel entonces y créanme que es escalofriante", explicó Juan.

Y pasó el audio.

"Hace ocho días que le estoy pidiendo comida y vos sabes que no me manda y no me manda, tengo arroz blanco y me miro en el espejo, parezco una loca mirándome, me da tanta bronca", se escucha decir a Carmen.

¿Qué dirá Wanda?