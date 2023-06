Se filtró una foto de Claudio Caniggia en Madrid tras haber sido procesado

Claudio Paul Caniggia fue visto en un bar madrileño con su novia, Sofía Bonelli, luego de haber sido procesado preventivamente por abuso sexual agravado, hecho que su exesposa, Mariana Nannis, denunció en 2020.

Es importante remarcar que la jueza Fabiana Palmaghiniy le impuso que debe fijar residencia en la Argentina e informar con cinco días de antelación cada vez que quiera viajar por trabajo. Sin embargo, se filtró una foto del exdeportista paseando por España.

"Lo engancharon en un lujoso restaurante que se llama Roof 47 y está en El Corte Inglés mas elegante de Madrid, hay polémica porque Nannis dice que fue a desalojarla a Marbella y que no tenía autorizado salir del país". G-plus

"Claudio Caniggia estuvo en Madrid junto a su novia Sofia Bonelli para participar de un evento pero me contaron que aprovechó para ir de turista en la capital española. Lo engancharon en un lujoso restaurante que se llama Roof 47 y está en El Corte Inglés mas elegante de Madrid, hay polémica porque Nannis dice que fue a desalojarla a Marbella y que no tenía autorizado salir del país", reveló Juan Etchegoten en Mitre Live, junto a las imágenes de Claudio con su pareja en Europa.

¿CÓMO SE LO VIO A CLAUDIO PAUL CANIGGIA TRAS EL PROCESAMIENTO?

En la misma línea, Etchegoyen sumó que le contaron que a Claudio lo vieron tranquilo y feliz pese a la delicada situación judicial que está atravesando.

"La persona que a mí me cuenta la información me dice que se los veía de buen humor, hasta le pidieron fotos a Claudio y él accedió con total tranquilidad...".

"A mí no me consta que él y su novia hayan ido para Marbella, si puedo confirmar que estuvo en Madrid y no solamente por trabajo...". G-plus

"A mí no me consta que él y su novia hayan ido para Marbella, si puedo confirmar que estuvo en Madrid y no solamente por trabajo...", sentenció el comunicador, contundente.