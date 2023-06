Claudio "Pájaro" Caniggia fue procesado por abuso contra Mariana Nannis: la pena prevista

Mariana Nannis denunció en 2020 a su exesposo, Claudio Paul Caniggia, ante la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.

Tres años después, finalmente, la jueza Fabiana Palmaghini procesó al exdeportista por abuso sexual agravado, que contempla pena de hasta 15 años de prisión y un mínimo de seis; de ser condenado, es de cumplimiento efectivo en la cárcel. Por ahora, el procesamiento es sin prisión preventiva. Por lo cual, Claudio seguirá libre mientras dure el proceso penal.

La jueza Fabiana Palmaghini procesó al exdeportista por abuso sexual agravado, que contempla pena de hasta 15 años de prisión y un mínimo de seis; de ser condenado, es de cumplimiento efectivo en la cárcel. G-plus

Palmaghini también lo embargó por cinco millones de pesos, le dictó la prohibición de acercarse o comunicarse con Mariana por cualquier vía de contacto, personal o digital, y le impuso que debe fijar residencia en la Argentina e informar con cinco días de antelación cada vez que quiera viajar por trabajo.

¿CÓMO FUE LA DENUNCIA DE MARIANA NANNIS CONTRA CLAUDIO PAUL CANIGGIA EN 2020?

Mariana Nannis contó que el 6 de mayo de 2018, alrededor de las cuatro de la mañana, Claudio Paul Caniggia habría ingresado a la habitación mientras ella estaba dormida, la despertó, intentó mantener relaciones sexuales y, ante la negativa de ella, la forzó y abusó sexualmente al mismo tiempo que la golpeaba y la amenazaba de muerte.

"Soy Caniggia, si hacés la denuncia a mí no me va a pasar nada y, en cambio, tu cabeza va a rodar. Si salís por esa puerta te voy a mandar a matar. Vos a mí acá solo no me dejás". G-plus

Cuando ella le dijo que lo iba a denunciar, él le habría contestado que es "amigo del capo de la Policía". "Soy Caniggia, si hacés la denuncia a mí no me va a pasar nada y, en cambio, tu cabeza va a rodar. Si salís por esa puerta te voy a mandar a matar. Vos a mí acá solo no me dejás", le habría dicho.