Revelaron cómo fueron las pericias psicológicas de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia

Mariana Nannis sigue adelante con el juicio por violencia de género y abuso contra su ex, Claudio Paul Caniggia, y lo hace desde Marbella, donde residió durante muchos años con el exfutbolista, y este domingo se conocieron las pericias psicológicas y psiquiátricas a las que se sometieron.

Las pericias se realizaron en el Centro de asistencia judicial federal por orden de la jueza Fabiana Palmaghini, y en El run run del espectáculo, Fernando Piaggio y Lio Pecoraro revelaron que mientras que el exfutbolista se acercó al lugar para hacerlas en persona, su ex optó por hacerlo vía Zoom.

"La señora Mariana Belén Solange Nannis Silles presenta presenta signo sintomatología compatible con un diagnóstico de trastorno de la personalidad, con rasgos histero-narcisistas, con inmadurez ideoafectiva y un patrón de relaciones personales que oscilan entre la idealización y la devaluación", leyó Lio.

SE CONOCIERON LOS RESULTADOS DE LAS PERICIAS PSICOLÓGICAS DE MARIANA NANNIS Y CLAUDIO PAUL CANIGGIA

"De la exploración clínica no se verifica, al momento de la evaluación, la presencia de indicadores inequívocos de victimización sexual o de maltrato y un cuadro de estrés postraumático en tanto y en cuanto no se objetivaron signos ni síntomas compatibles con dichas afecciones", agregó el periodista.

“No se objetivó sobre carga imaginativa patológica la detección de veracidad y mendacidad no es competencia de la psiquiatría no de la psicología. E cuanto a lo solicitado respecto de los verosímil de sus respuestas (…) no es incumbencia pericial expedirse respecto de este punto porque se estaría dando una opinión en base a apariencias, a creencias y suposiciones”, agregó Pecoraro.

Sobre Caniggia, Fernando Piaggio leyó que "Al momento del examen, Caniggia no presenta síntomas, ni signos, ni alteraciones psicopatológicas que configuran un tipo de trastorno mental mayor psicótico ni de déficit cognitivo. Presenta atención, sus facultades mentales conservadas y con actitud mental suficiente para afrontar proceso en curso”.