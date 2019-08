Filtraron una imagen del escándalo de Osvaldo Laport con la dueña de un bar: así la tomó del brazo

Una grave denuncia por violencia de género recayó en los últimos días sobre Osvaldo Laport (62), de parte de la dueña de un restaurante de la provincia de San Luis, cuando se produjo una discusión respecto al pago de la cuenta. El confuso episodio sucedió el domingo y quedó registrado por algunas de las 26 cámaras de seguridad del restaurante propiedad de Alejandra Camargo, la denunciante.

En este contexto, en Pamela a la Tarde mostraron una captura donde se ve a Laport tomar del brazo a la mujer, en consonancia con el relato de la dueña del local en cuanto a que eso habría ocurrido a las 4.20 de la madrugada, cuando se acercó a cobrarle los casi 12.500 pesos de la consumición al actor de Rotos de Amor.

Según explicaron desde el entorno del artista, el conflicto surgió porque al llegar la propia Camargo había solicitado a Laport que se tomara fotos junto a ella, a lo que él accedió, por lo que al final de la noche Osvaldo quiso ponerle precio a su retrato suponiendo que se utilizaría para promocionar el lugar.

Según Alejandra Camargo, Laport fue desafiante con su planteo: "Nos dijo que si había alguien que tuviera huevos que fuera y le cobrara la cuenta. Yo me levanté y fui. Cuando me acerco le pregunté si había pasado algo, que no entendía cuál era el problema y que no hacíamos canje"

Sin embargo, un asistente de la obra de teatro que protagoniza Osvaldo Laport la contradijo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana: "¡Esta señora está mintiendo! Lo que pasó es que ella le pidió a Osvaldo una foto para el sitio del restaurante y trajo un fotógrafo profesional. Tomamos muy poco y la cuenta era muy baja, 1500 pesos. Nunca se dijo que no íbamos a pagar. Están haciendo prensa".