Filoso reclamo de Ángel de Brito tras recordar un enojo de Fede Bal: "Él se las manda y yo tengo la culpa"

La presencia por un día de Carmen Barbieri en el panel de Los Ángeles de la Mañana le dio el puntapié perfecto a Ángel de Brito para hacerle un reclamo público a Fede Bal, actor con quien mantiene una buena relación con algunos cortocircuitos.

"Tu hijo me ataca siempre, no me quiere", le dijo el conductor a la capocómica. Luego Ángel contó que uno de los enojos de Fede con él fue en diciembre del 2020, cuando difundieron y debatieron sobre el polémico audio de WhatsApp que Bal le envió al Polaco, su entonces compañero en MasterChef Celebrity, invitándolo a una fiesta, con varias señoritas, en plena pandemia y estando ambos en pareja.

"Carmencito se me enojó con el audio del Polaco. El que decía lo de 'la pileta calientita'. Él se manda las cagadas y yo tengo la culpa", disparó De Brito, sin dudar, contra la reacción de Fede Bal. Sin embargo, Carmen Barbieri optó por la prudencia y no opinó al respecto: "Yo en eso no me meto".

"La pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?", fue una de las frases de Bal que se hicieron virales e impactó en la relación de pareja del cantante de cumbia con Barby Silenzi, quien fue la responsable de exponer el auido mediáticamente.