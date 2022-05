El filoso posteo de Mica Viciconte tras la polémica por el covid positivo de Nicole Neumann

Lejos que los cruces de picantes posteos entre Mica Viciconte y Nicole Neumann -a poco de que la modelo haya dado positivo de covid- quedaran en el pasado, la pareja de Fabián Cubero, con quien acaba de tener a su bebé, Luca, redobló la apuesta con otra llamativa publicación.

Así quedó demostrado en la imagen que Mica subió a Instagram Stories donde se ve los pasos que debe seguir aquellas personas que son “caso confirmado asintomático o con cuadro clínico leve”.

Pero eso no fue todo. Junto al escrito informativo, Viciconte escribió unas palabras ¿dirigidas especialmente a la panelista de Los 8 escalones del millón?: “¡No poner en riesgo a otros! Ser responsable. ¡Respetar los 7 días! Cuidar a los demás”, plasmó la joven con un emoji de una carita con el barbijo puesto.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE CONTRA NICOLE NEUMANN

Luego de que Nicole Neumann contara que tiene coronavirus, Mica Viciconte lanzó explosivos posteos en Stories, sin nombrarla.

“Si sabías que te sentías tan mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no expongas a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es para mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”, comenzó diciendo. Y agregó: “Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos”, escribió.

“Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”, cerró Mica, enfurecida.

Foto: Captura de Instragram Stories